Saint-Gobain: nouvelle directrice de la communication information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 11:13









(Zonebourse.com) - Saint-Gobain fait part de la nomination de Claire Garnier au poste de directrice de la communication du groupe à compter du 1er septembre prochain. Rattachée au PDG Benoit Bazin, elle sera membre du comité exécutif.



Dans ses nouvelles fonctions, elle succèdera ainsi à Laurence Pernot qui fait valoir ses droits à la retraite et quittera le groupe français de matériaux de construction à l'issue d'une période de transition.



Depuis fin 2018, Claire Garnier était la directrice communication d'Imerys, accompagnant la transformation de ce groupe des spécialités minérales pour l'industrie et le développement de projets stratégiques en France et à l'international.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 101,7000 EUR Euronext Paris +3,02%