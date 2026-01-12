 Aller au contenu principal
Saint Gobain : le rebond sur 81,5E s'accélère
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 10:38

St Gobain repasse le cap des 86E (MM20) alors que le rebond amorcé le è janvier sur 81,5E (support oblique moyen terme) s'accélère : le prochain objectif dévient la MM100 qui gravite vers 88,1E puis la résistance des 89/89,5E du 16 décembre.
St Gobain pourrait ensuite viser 91E (ex-résistance du 8 au 27 octobre) puis la MM200 qui gravite vers 92E.

