A 15 jours du 1er tour, Marine Le Pen sonne la mobilisation à Toulon
information fournie par AFP 28/02/2026 à 13:21

La cheffe de file du RN Marine Le Pen (G) et la députée RN du Var candidate à la mairie de Toulon, Laure Lavalette, le 28 février 2026 à Toulon ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Devenez des agents recruteurs!": à 15 jours du 1er tour des municipales, la cheffe de file du RN, Marine Le Pen, en déplacement dans le Var, a sonné la mobilisation de ses électeurs pour convaincre les abstentionnistes, au côté de Laure Lavalette, candidate à Toulon.

"On est à 15 jours du premier tour, il existe encore un certain nombre de nos compatriotes qui ne sont pas convaincus d'aller voter. C'est ça l'urgence! On ne peut rien faire sans les électeurs", a lancé Marine Le Pen devant près de 200 partisans réunis dans un bar de quartier.

Venue apporter son soutien à son ancienne porte-parole, la patronne des députés Rassemblement national (RN) a ouvert sa séquence varoise par une descente en téléphérique depuis le Mont-Faron qui surplombe Toulon, entre éclats de rires et selfies.

La cheffe de file du RN Marine Le Pen (G) et la députée RN du Var candidate à la mairie de Toulon, Laure Lavalette, le 28 février 2026 à Toulon ( AFP / Thibaud MORITZ )

Devant quelques journalistes, elle a défendu le choix de la députée RN du Var de mener une liste "sans étiquette", rappelant qu'à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ou à Perpignan (Pyrénées-Orientales), villes aux mains de maires d'extrême droite, "il n'y a(vait) pas d'étiquette non plus".

"Le principe des municipales, c'est d'être capable de rassembler au-delà d'une étiquette politique. Ca n'est pas un reniement de la part de Laure, sinon elle ne m'aurait pas invitée, parce que moi, je suis un peu une étiquette sur pattes", a-t-elle ironisé.

"Le grand combat pour l'alternance n'est pas seulement un combat présidentiel, c'est aussi un combat municipal, départemental, régional... C'est partout qu'il faut changer les priorités de notre pays, afin que les Français puissent vivre dans des villes propres, sûres, où on peut travailler, où on n'est pas écrasé d'impôts, où on trouve des services publics", a-t-elle défendu.

"Continuez à convaincre", a insisté de son côté la candidate Laure Lavalette, donnée favorite du scrutin, face à la maire sortante Josée Massi (sans étiquette), le sénateur LR Michel Bonnus, et deux listes de gauche, l'une conduite par la socialiste Magali Brunel, l'autre par l'Insoumise Isaline Cornil.

Les deux femmes devaient dans l'après-midi participer à une réunion de "citoyens engagés" sur le thème de la sécurité dans la ville voisine de La Valette-du-Var, où le suppléant de Laure Lavalette à l'Assemblée, Julien Argento, est candidat. La cheffe des députés RN clôturera sa journée avec une conférence de presse à La Garde, en soutien à Nicolas Salsou, ex-LR investi par le RN.

Municipales 2026
Marine Le Pen
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

