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Saint Gobain : franche cassure du plancher des 72,8 EUR
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:16
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Le comblement du "gap" des 74,68 EUR du 11 juin n'a pas remobilisé les acheteurs, Saint-Gobain valide une franche cassure du support des 72,8 EUR des 19 mai et 23 juillet.

Le titre se dirige vers le test du plancher annuel des 68 EUR du 23 mars... un seuil à préserver, au risque de valider un vaste "tête/épaules" sous 106 puis 86 EUR (avec 66 EUR en ligne de mire).

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SAINT-GOBAIN
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