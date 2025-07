Saint Gobain : enchaine les plafonnements entre 102,7/101,5E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Saint Gobain enchaine les plafonnements entre 102,7 (14 mai) et 101,5E (6 et 30 juin).

Un épisode correctif pourrait s'enclencher sous 93,5E, en direction en 'gap' des 90,4E du 24 avril ou des 85,92E du 22 avril.







