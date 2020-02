Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain en avance sur son programme de réductions de coût Reuters • 27/02/2020 à 18:00









27 février (Reuters) - * SAINT-GOBAIN ANNONCE UNE HAUSSE DE SON RÉSULTAT D'EXPLOITATION ANNUEL À €3,390 MDS, SOIT +5,7% EN RÉEL ET +4,7% À DONNÉES COMPARABLES * SAINT-GOBAIN - PROGRESSION DE 30 POINTS DE BASE DE LA MARGE D'EXPLOITATION À 8,0% * SAINT-GOBAIN ANNONCE UN RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EN HAUSSE DE 10% À €1,915 MD * SAINT-GOBAIN VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE 1,38€ PAR ACTION * SAINT-GOBAIN- "L'IMPACT DU CORONAVIRUS, QUI AFFECTE NOS ACTIVITÉS EN CHINE(QUI REPRÉSENTENT ENVIRON 2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE), EST AUJOURD'HUI DIFFICILE À ÉVALUER" * POUR 2020, SAINT-GOBAIN VISE UNE NOUVELLE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES AVEC UNE INCERTITUDE SUR L'IMPACT DU CORONAVIRUS * SAINT-GOBAIN DIT AVOIR IDENTIFIÉ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CESSIONS, CES PROJETS SONT À DES DEGRÉS DIVERS D'AVANCEMENT * LE PROGRAMME D'ÉCONOMIES DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES D'ICI 2021 SE CONCRÉTISE DE MANIÈRE PLUS RAPIDE QU'INITIALEMENT PRÉVU-SAINT-GOBAIN

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.19%