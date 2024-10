Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: contrat PPA signé avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec Saint-Gobain un contrat de vente d'électricité renouvelable (PPA), qui prévoit la fourniture continue d'électricité pour alimenter les sites industriels du groupe de matériaux de construction en France.



Le groupe énergétique fournira à Saint-Gobain un volume d'électricité continu et constant sur la période de livraison, associé à des certificats d'origine en quantité équivalente, liés à la production de ses parcs éoliens ou solaires en France.



Ce contrat prendra effet en janvier 2026, pour un volume global de 875 GWh sur cinq ans. Il vient s'ajouter à un précédent contrat, signé en juin 2023, portant sur la vente à Saint-Gobain de biométhane produit par TotalEnergies depuis son site de BioBéarn.





