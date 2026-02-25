 Aller au contenu principal
Saint-Gobain continue son développement dans la chimie de la construction en République dominicaine et au Benelux
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:43

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS MORTEROS DE EUROPA EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

* UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR GROUTTECH : GROUT TECHNIEK B.V. (PAYS-BAS) ET GROUT TECHNIEK BV (BELGIQUE)

* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION

Texte original https://tinyurl.com/5n7rpkeu Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
87,800 EUR Euronext Paris -0,11%
© 2026 Thomson Reuters.

