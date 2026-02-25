Saint-Gobain continue son développement dans la chimie de la construction en République dominicaine et au Benelux

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS MORTEROS DE EUROPA EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
* UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR GROUTTECH : GROUT TECHNIEK B.V. (PAYS-BAS) ET GROUT TECHNIEK BV (BELGIQUE)
* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION
Texte original https://tinyurl.com/5n7rpkeu Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
