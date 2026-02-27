 Aller au contenu principal
Saint-Gobain cible une marge d'EBITDA supérieure a 15% en 2026
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 08:54

Le spécialiste des matériaux de construction a fait état d'un chiffre d'affaires 2025 de 46,5 milliards d'euros, en hausse de 2,1%. Cette progression intervient "malgré la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro", précise un communiqué.

Au titre de l'exercice écoulé, le groupe a enregistré un résultat net de 2,9 MdsEUR), en hausse de 1,4% par rapport à 2024. La marge d'exploitation est restée stable à 11,4%, tandis que le cash-flow libre s'est établi à un niveau solide de 3,8 milliards d'euros.

Le groupe poursuit par ailleurs une politique attractive de retour à l'actionnaire, avec la proposition d'un dividende de 2,30 euros par action au titre de 2025, en hausse de 4,5%, et 402 millions d'euros de rachats nets d'actions réalisés sur l'exercice.

Enfin, le groupe indique avoir atteint l'ensemble des objectifs financiers et stratégiques fixés dans le cadre du plan "Grow & Impact" (2021-2025). Pour 2026, il vise une marge d'Ebitda supérieure à 15%, tout en prévenant que le premier semestre sera pénalisé par des conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord depuis le début de l'année.

