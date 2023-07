Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: cession de COVIPOR au Portugal information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 08:24









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un accord pour la cession de COVIPOR, son activité de transformation de verre au Portugal, à PNI Portugal & Permanente.



COVIPOR a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2022 et emploie environ 100 collaborateurs sur ses deux sites dans la région de Porto.



La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2023.



' Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact ' ' indique la direction.





