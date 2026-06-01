Saint-Gobain cède une activité de textiles techniques

Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé avoir finalisé la cession de HKO en Allemagne et de sa filiale française Deltec à un fonds géré par DUBAG Group. Ces activités sont spécialisées dans la fabrication de composants textiles techniques destinés à l'isolation à haute température, principalement pour les secteurs automobile et industriel.

Répartie sur quatre sites de production en Allemagne et en France, l'activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 45 MEUR en 2025 et emploie près de 220 personnes.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille d'activités du groupe, conformément aux objectifs de son plan stratégique "Lead & Grow".