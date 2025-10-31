 Aller au contenu principal
Saint Gobain : cassure du support des 87,3E largement validée
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:10

Saint Gobain (-3% vers 85,4E) enchaîne les baisses et c'est même un 5 sur 5 dans le rouge pour un repli hebdo de -6,1% et un bilan mensuel de -8,5%.
Saint Gobain valide sans ambiguïté la cassure du support des 87,3E du 10 octobre et se dirige vers le re-test du plancher des 83,7E des 3 et 13 janvier dernier, puis pourrait combler le 'gap' des 79,82E du 9 avril dans la foulée.

