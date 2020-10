Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain-CA en baisse au T3, objectifs revus à la hausse Reuters • 29/10/2020 à 17:59









29 octobre (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGOB.PA : * VIGOUREUSE REPRISE DE L'ACTIVITÉ AU T3 2020 * FORTE REPRISE DE LA CROISSANCE INTERNE DE +3,2% AU T3 * CA AU T3 EUR 10,12 MDS CONTRE EUR 10,79 MDS IL Y A UN AN * NETTE AMÉLIORATION DES VOLUMES SUR TOUS LES SEGMENTS À +2,3% AU T3 * PRIX EN HAUSSE DE +0,9% AU T3 * RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS AVEC UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ATTENDUE AU S2 2020 PAR RAPPORT AU S2 2019 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES * PERSPECTIVES: ANTICIPE AU S2 2020 UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU S22019, HORS IMPACT MAJEUR NOUVEAU DE LA RÉCENTE DÉGRADATION SANITAIRE * 9 MILLION DE TITRES RACHETÉS À CE JOUR AU S2, SUR UN OBJECTIF DE 12 MILLIONS QUI PERMETTRONT D'ATTEINDRE FIN 2020 L'OBJECTIF MOYEN TERME DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION FIXÉ À 530 MILLIONS, CONTRE 542 MILLIONS À FIN DÉCEMBRE 2019 * RESTE PRUDENT SUR LES PERSPECTIVES DU ROYAUME-UNI À L'APPROCHE DU BREXIT, AINSI QUE SUR LES MARCHÉS INDUSTRIELS QUI DEVRAIENT RESTER EN RETRAIT PAR RAPPORT À L'AN PASSÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.01%