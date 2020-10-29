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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saint-Gobain-CA en baisse au T3, objectifs revus à la hausse
Reuters29/10/2020 à 17:59

29 octobre (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

SGOB.PA :

* VIGOUREUSE REPRISE DE L'ACTIVITÉ AU T3 2020

* FORTE REPRISE DE LA CROISSANCE INTERNE DE +3,2% AU T3

* CA AU T3 EUR 10,12 MDS CONTRE EUR 10,79 MDS IL Y A UN AN

* NETTE AMÉLIORATION DES VOLUMES SUR TOUS LES SEGMENTS À +2,3% AU T3

* PRIX EN HAUSSE DE +0,9% AU T3

* RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS AVEC UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ATTENDUE AU S2 2020 PAR RAPPORT AU S2 2019 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES

* PERSPECTIVES: ANTICIPE AU S2 2020 UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU S22019, HORS IMPACT MAJEUR NOUVEAU DE LA RÉCENTE DÉGRADATION SANITAIRE

* 9 MILLION DE TITRES RACHETÉS À CE JOUR AU S2, SUR UN OBJECTIF DE 12 MILLIONS QUI PERMETTRONT D'ATTEINDRE FIN 2020 L'OBJECTIF MOYEN TERME DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION FIXÉ À 530 MILLIONS, CONTRE 542 MILLIONS À FIN DÉCEMBRE 2019

* RESTE PRUDENT SUR LES PERSPECTIVES DU ROYAUME-UNI À L'APPROCHE DU BREXIT, AINSI QUE SUR LES MARCHÉS INDUSTRIELS QUI DEVRAIENT RESTER EN RETRAIT PAR RAPPORT À L'AN PASSÉ

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Gdansk Newsroom)

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