Saint-Gobain-CA en baisse au T3, objectifs revus à la hausse
Reuters•29/10/2020 à 17:59
29 octobre (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
SGOB.PA :
* VIGOUREUSE REPRISE DE L'ACTIVITÉ AU T3 2020
* FORTE REPRISE DE LA CROISSANCE INTERNE DE +3,2% AU T3
* CA AU T3 EUR 10,12 MDS CONTRE EUR 10,79 MDS IL Y A UN AN
* NETTE AMÉLIORATION DES VOLUMES SUR TOUS LES SEGMENTS À +2,3% AU T3
* PRIX EN HAUSSE DE +0,9% AU T3
* RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS AVEC UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ATTENDUE AU S2 2020 PAR RAPPORT AU S2 2019 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES
* PERSPECTIVES: ANTICIPE AU S2 2020 UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU S22019, HORS IMPACT MAJEUR NOUVEAU DE LA RÉCENTE DÉGRADATION SANITAIRE
* 9 MILLION DE TITRES RACHETÉS À CE JOUR AU S2, SUR UN OBJECTIF DE 12 MILLIONS QUI PERMETTRONT D'ATTEINDRE FIN 2020 L'OBJECTIF MOYEN TERME DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION FIXÉ À 530 MILLIONS, CONTRE 542 MILLIONS À FIN DÉCEMBRE 2019
* RESTE PRUDENT SUR LES PERSPECTIVES DU ROYAUME-UNI À L'APPROCHE DU BREXIT, AINSI QUE SUR LES MARCHÉS INDUSTRIELS QUI DEVRAIENT RESTER EN RETRAIT PAR RAPPORT À L'AN PASSÉ
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+1.01%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer