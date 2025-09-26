Saint-Gobain, Bonduelle, Equasens... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Baikowski

Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires de Bonduelle pour l'exercice 2024-2025 s'établit à 2,203 milliards d'euros, soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées sur un an. Le résultat opérationnel courant s'établit à 83,8 millions d'euros, en légère progression (+0,2%) sur un an. Sur cette période, la marge opérationnelle courante progresse à 3,8%, contre 3,7% pour l'exercice précédent après prise en compte du retraitement IFRS 5. Le groupe enregistre une perte nette en 2024-2025 de 11,5 millions d'euros, contre une perte de 119,8 millions d'euros un an avant.

Equasens

Equasens a dévoilé des résultats semestriels en hausse. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,4%, à 116 millions d'euros, tandis que l'Ebitda courant s'est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant a progressé de 1,2%, à 21,1 millions d'euros, alors que de son côté, le bénéfice net part du groupe n'a crû que de 0,4%, à 17,3 millions d'euros.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a inauguré son usine CertainTeed de plaques de plâtre située à Sainte-Catherine, près de Montréal au Canada, désormais entièrement électrifiée et alimentée par de l'hydroélectricité. Ce site devient la première usine de plaques de plâtre zéro carbone (scope 1 et 2) en Amérique du Nord et la plus grande au monde à être entièrement alimentée en électricité.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.