Enfant de 12 ans enlevée dans l'Orne: le suspect soupçonné de viol

L'homme de 34 ans interpellé jeudi en Loire-Atlantique pour l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans dans l'Orne, est également soupçonné de viol, a annoncé vendredi le parquet d'Argentan, qui a prolongé sa garde à vue.

Le suspect, ami du père de la jeune Lucie, avait été arrêté jeudi en fin d'après-midi à Montbert (Loire-Atlantique) grâce à un signalement dans une supérette, quelques heures après le déclenchement d'une alerte enlèvement.

La jeune fille, avec laquelle il entretenait "des relations", se trouvait à ses côtés et a été retrouvée saine et sauve. Elle a été prise en charge à Nantes "en qualité de victime", en présence de ses parents, précise le parquet.

L'homme, déjà condamné pour des faits de violences, avait été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur, avait annoncé jeudi le procureur de la République d'Argentan, Christophe Bogliolo.

Le trentenaire est désormais également poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, sollicitation d'un mineur pour diffuser son image à caractère pornographique, "corruption de mineur" ou conduite sans permis notamment, a indiqué vendredi le parquet dans un nouveau communiqué.

Le parquet d'Argentan indique s'être dessaisi de l'affaire au profit du celui de Caen, qui dispose d'un pôle de l'instruction compétent pour ce genre d'affaires.

Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché jeudi vers 15h après la disparition la veille à Dompierre (Orne) de la mineure, prénommée Lucie.

Le suspect, Charles Foury, est un ami du père de la jeune fille. Il a déjà été condamné "notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort", et il bénéficie d'une mesure de tutelle.

Les enquêteurs avaient mobilisé jeudi après-midi un important dispositif de recherches, avec notamment 120 gendarmes des Pays de la Loire, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier", selon la gendarmerie.

"La difficulté" dans cette affaire, "c’est le profil de l’individu et l’âge de Lucie", a expliqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie. "Ce ne sont pas deux enfants qui partent ensemble, c’est un individu adulte et une jeune fille de 12 ans".