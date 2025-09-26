 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enfant de 12 ans enlevée dans l'Orne: le suspect soupçonné de viol
information fournie par AFP 26/09/2025 à 19:09

Photo fournie par la gendarmerie nationale le 25 septembre 2025, de Charles Foury soupçonné de l'enlèvement d'une mineure de 12 ans ( GENDARMERIE NATIONALE / Handout )

Photo fournie par la gendarmerie nationale le 25 septembre 2025, de Charles Foury soupçonné de l'enlèvement d'une mineure de 12 ans ( GENDARMERIE NATIONALE / Handout )

L'homme de 34 ans interpellé jeudi en Loire-Atlantique pour l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans dans l'Orne, est également soupçonné de viol, a annoncé vendredi le parquet d'Argentan, qui a prolongé sa garde à vue.

Le suspect, ami du père de la jeune Lucie, avait été arrêté jeudi en fin d'après-midi à Montbert (Loire-Atlantique) grâce à un signalement dans une supérette, quelques heures après le déclenchement d'une alerte enlèvement.

La jeune fille, avec laquelle il entretenait "des relations", se trouvait à ses côtés et a été retrouvée saine et sauve. Elle a été prise en charge à Nantes "en qualité de victime", en présence de ses parents, précise le parquet.

L'homme, déjà condamné pour des faits de violences, avait été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur, avait annoncé jeudi le procureur de la République d'Argentan, Christophe Bogliolo.

Le trentenaire est désormais également poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, sollicitation d'un mineur pour diffuser son image à caractère pornographique, "corruption de mineur" ou conduite sans permis notamment, a indiqué vendredi le parquet dans un nouveau communiqué.

Le parquet d'Argentan indique s'être dessaisi de l'affaire au profit du celui de Caen, qui dispose d'un pôle de l'instruction compétent pour ce genre d'affaires.

Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché jeudi vers 15h après la disparition la veille à Dompierre (Orne) de la mineure, prénommée Lucie.

Le suspect, Charles Foury, est un ami du père de la jeune fille. Il a déjà été condamné "notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort", et il bénéficie d'une mesure de tutelle.

Les enquêteurs avaient mobilisé jeudi après-midi un important dispositif de recherches, avec notamment 120 gendarmes des Pays de la Loire, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier", selon la gendarmerie.

"La difficulté" dans cette affaire, "c’est le profil de l’individu et l’âge de Lucie", a expliqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie. "Ce ne sont pas deux enfants qui partent ensemble, c’est un individu adulte et une jeune fille de 12 ans".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Mâcon le 13 septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Budget: Lecornu écarte plusieurs demandes de la gauche
    information fournie par AFP 26.09.2025 19:39 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis vendredi soir un gouvernement pour début octobre et écarté plusieurs demandes de la gauche, alors qu'il disait vouloir tendre la main aux socialistes pour ne pas être censuré. "Le compte n'y est pas" a d'emblée réagi ... Lire la suite

  • L'ancien Premier ministre François Bayrou à Matignon à Paris le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Pour Bayrou et le MoDem, le retour à l'ordinaire
    information fournie par AFP 26.09.2025 19:03 

    Comme si de rien n'était... ou presque. Trois semaines après la chute de François Bayrou, le MoDem effectue sa traditionnelle rentrée politique ce week-end dans le Vaucluse, avec l'intention de peser sur les débats budgétaires à venir. Cette année, le parti centriste ... Lire la suite

  • Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"
    Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"
    information fournie par AFP Video 26.09.2025 19:01 

    Dassault est capable de construire "de A à Z" le futur avion de combat européen, a déclaré le PDG du groupe Eric Trappier alors que l'Allemagne et l'Espagne considèrent que le projet européen est en panne.

  • Des agriculteurs manifestent devant le château de Versailles, répondant à l'appel de mobilisation nationale contre le projet d'accord commercial Mercosur, lancé par la première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs, le 26 septembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"
    information fournie par AFP 26.09.2025 18:42 

    De Versailles jusqu'en Occitanie, des agriculteurs ont mené vendredi des actions pour protester contre les importations ne répondant pas aux mêmes normes qu'en Europe, une deuxième journée de mobilisations "symboliques" à l'appel de l'alliance FNSEA-Jeunes agriculteurs. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank