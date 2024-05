Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: au plus haut, une note de Barclays en soutien information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - L'action Saint-Gobain s'inscrit en hausse lundi matin à la Bourse de Paris, portée par une note de Barclays, qui souligne les perspectives de croissance du géant français des matériaux de construction.



Le titre, en hausse de plus de 21% depuis le début de l'année, grignote 0,3% vers 9h40, établissant ainsi un nouveau plus haut historique à près de 81 euros alors que l'indice CAC 40 accuse un léger repli (-0,1%).



Dans une note de recherche, Barclays recommande aux investisseurs de se porter à l'achat sur la valeur, qu'il voit potentiellement dépasser le seuil des 100 euros.



Le bureau d'études fait état d'une conjonction d'éléments favorable, alliant une possible reprise des marchés, une amélioration des prix et une baisse des coûts, des mesures prises en propre et d'éventuelles acquisitions (M&A) susceptibles de générer des synergies.



De son point de vue, le groupe pourrait ainsi être en mesure de dépasser assez largement les prévisions établies par le marché à horizon 2025, même en l'absence de reprise significative des volumes d'activité.



L'analyste, qui relève son objectif de cours de 87 à 102 euros, dit maintenir sa recommandation 'surpondérer' avec une forte conviction sur le titre.





