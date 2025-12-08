Saint-Gobain annule 4,2 mlns d'actions

Compagnie de Saint Gobain SA
* SAINT-GOBAIN ANNULE 4,2 MILLIONS D'ACTIONS
* SAINT-GOBAIN A PROCÉDÉ EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2025 À L’ANNULATION DE 4.243.098 ACTIONS AUTO-DÉTENUES ACHETÉES SUR LE MARCHÉ
* UN MONTANT DE EUR 402 MLNS A ÉTÉ ALLOUÉ PAR LE GROUPE AU RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS EN 2025
* À L’ISSUE DE CETTE OPÉRATION, LE NOMBRE TOTAL D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL S'ÉLÈVE À 495 MLNS D’ACTIONS ET LE NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION À 493 MLNS D’ACTIONS CONTRE 497 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2024
Texte original [https://tinyurl.com/2wd8ev2j]
