Saint-Gobain annule 4,2 mlns d'actions
08/12/2025

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN ANNULE 4,2 MILLIONS D'ACTIONS

* SAINT-GOBAIN A PROCÉDÉ EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2025 À L’ANNULATION DE 4.243.098 ACTIONS AUTO-DÉTENUES ACHETÉES SUR LE MARCHÉ

* UN MONTANT DE EUR 402 MLNS A ÉTÉ ALLOUÉ PAR LE GROUPE AU RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS EN 2025

* À L’ISSUE DE CETTE OPÉRATION, LE NOMBRE TOTAL D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL S'ÉLÈVE À 495 MLNS D’ACTIONS ET LE NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION À 493 MLNS D’ACTIONS CONTRE 497 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2024

Texte original [https://tinyurl.com/2wd8ev2j]

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
85,9400 EUR Euronext Paris -0,92%
