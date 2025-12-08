Saint-Gobain : annulation de 4,2 millions d'actions

(AOF) - Saint-Gobain annonce avoir procédé en date du 3 décembre 2025 à l’annulation de 4 243 098 actions autodétenues achetées sur le marché. A l’issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 495 millions d’actions et le nombre de titres en circulation à 493 millions d’actions contre 497 millions à fin décembre 2024. Un montant de 402 millions d’euros a été alloué par le groupe au rachat de ses propres actions en 2025 (nets des opérations liées à l’actionnariat salarié).

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur le s principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Lead & grow 2030 » lancé en octobre 2025 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019, de 20 % supplémentaires d’ici 2030) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat (les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR), focus sur les marchés émergents (70 % des capex, soit 1,5 Md€ par an) et la chimie de construction,

- organisation géographique en 4 régions -Europe du nord, Europe du sud & Afrique et Moyen-Orient, Amériques et Asie- et délégation totale du pouvoir aux directions locales, avec reporting aux 4 régions,

- fusion de la chimie de construction et des solutions industrielles au niveau des régions,

- approche par solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) notamment le verre Sekurit à forte valeur ajoutée, et la distribution (11 %) via l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets européens et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Journée investisseurs le 6 octobre ;

- Poursuite du recul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle ;

- Etats-Unis : impact limité des droits de douane américains (production locale en voie de renforcement, notamment en toitures/plaques de plâttre et les pigments granulaires pour béton) et confiance dans une amélioration de la rentabilité ;

- Attente d’acquisitions dans la chimie du bâtiment, en Australie, Etats-Unis et pays émergents ;

- Après une hausse des 1,7 % des revenus et une marge opérationnelle record au 1 er semestre, objectif 2025 légèrement revus à la baisse : revenus stables et marge opérationnelle de + 11 % ;

- Anticipations 2026-30 : hausse annuelle de 5 % environ des revenus, supérieure aux marchés, marge d’exploitation entre 15 et 18 %, investissements de 12 Mds€ environ en croissance et acquisitions et distribution totale aux actionnaires de 8 Mds€ en dividendes et rachats d’actions ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.