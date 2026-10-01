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Saint-Gobain annonce avoir finalisé l’acquisition de Xypex (Canada)
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 18:10

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Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN ANNONCE AVOIR FINALISÉ L’ACQUISITION DE XYPEX

Texte original [https://tinyurl.com/mvsh3dbr]

Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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