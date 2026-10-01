Saint-Gobain annonce avoir finalisé l’acquisition de Xypex (Canada)

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* SAINT-GOBAIN ANNONCE AVOIR FINALISÉ L’ACQUISITION DE XYPEX
Texte original [https://tinyurl.com/mvsh3dbr]
Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
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