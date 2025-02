Saint-Gobain: acquisition de FOSROC finalisée information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition, annoncée le 27 juin 2024, de FOSROC, acteur de la chimie de la construction avec une forte présence géographique tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.



Avec 20 usines de production et environ 3.000 employés, la société acquise a généré un chiffre d'affaires estimé à 487 millions de dollars en 2024, avec une croissance d'environ 11% par an en moyenne depuis 2021.



FOSROC fournit une large gamme de solutions techniques pour l'industrie de la construction, notamment des adjuvants et additifs pour béton et ciment, des adhésifs et colles, des solutions d'étanchéité, de réparation du béton et de revêtement de sol.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 93,06 EUR Euronext Paris -0,56%