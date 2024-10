Saint-Gobain : accord définitif le rachat du britannique Kilwaughter

(AOF) - Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Kilwaughter, un acteur de référence dans les mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a généré un chiffre d’affaires d'environ 50 millions de livres sterling en 2024 (exercice social se terminant à fin avril) et sera consolidée au sein de la Région Europe du Nord. Kilwaughter opère une usine de production près de Larne en Irlande du Nord et emploie environ 200 personnes. La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025 et est soumise à la satisfaction des conditions d’usage.

Le spécialiste des matériaux de construction explique que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique, "Grow & Impact" qui "vise à consolider la position de leader du groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable".

