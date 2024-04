Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : +7%, refranchit les 75E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Dopé par des résultats supérieurs aux attentes, Saint Gobain bondit de +7% et refranchit les 75E, effaçant son précédent record des 74,3E du 8 avril.

Le scénario d'un double sommet sous 74,5E ne peut pas encore être écarté mais le titre vient peut-être de s'ouvrir la route des 79E (report d'amplitude).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +5.80%