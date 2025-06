Saint Gobain : +5% à 98,6E après fausse cassure des 95,5E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Saint Gobain s'envole de +5% vers 98,6E après une fausse cassure du support des 95,5E ('bear-trap', objectif 'gap' des 90,4E) et se prepare à renouer avec les 100E (comblement imminent du 'gap' des 100,3E du 6 juin).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 98,0400 EUR Euronext Paris +4,65%