Sainsbury's revoit à la hausse sa prévision de bénéfice annuel

Magasin Sainsbury's Local à Londres

Sainsbury's, deuxième groupe de supermarchés ‌britannique, a emboîté le pas jeudi à Tesco, leader du secteur, en rehaussant la ​fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir affiché une hausse de 3,6% au premier semestre.

Ces résultats semestriels ont été publiés deux semaines après que les médias ​ont rapporté que Sainsbury's avait mené des négociations en vue d'une fusion avec son concurrent de plus petite taille, ​Morrisons, plus tôt cette année, mais avait ⁠finalement renoncé à ce projet.

Le groupe, qui détient 15,2% du marché britannique de la ‌grande distribution alimentaire, juste derrière Tesco, a déclaré que son résultat d'exploitation sous-jacent s'élevait à 525 millions de livres sterling (625,55 millions d'euros) pour ​le semestre clos le 12 ‌septembre, reflétant la croissance des volumes dans le secteur alimentaire ⁠et des économies de coûts.

L'entreprise a indiqué que son chiffre d'affaires à périmètre constant, hors carburant, a augmenté de 1,2% au deuxième trimestre, après une hausse de 2,3% au ⁠trimestre précédent.

Les ventes ‌de produits alimentaires ont progressé de 2,9%, tandis que celles des articles ⁠de grande consommation et des vêtements ont reculé de 3,4%.

Sainsbury's devait faire face ‌à une base de comparaison élevée par rapport au premier semestre de ⁠l'année dernière, où les ventes à périmètre constant avaient progressé de ⁠4,5%, soutenues par les ‌difficultés rencontrées par ses concurrents Marks & Spencer, la Co-op et Asda.

Le conflit au Moyen-Orient ​et son impact sur les prix de ‌l’énergie et des carburants ont également pesé sur les dépenses discrétionnaires des ménages au cours du premier semestre ​de cette année.

En juillet, l'entreprise a accepté de céder son activité de grande distribution Argos à Swift Partners pour un montant d'au moins 120 millions de ⁠livres sterling.

Sainsbury's prévoit désormais pour l'exercice clos fin février 2027 un résultat d'exploitation sous-jacent total compris entre 1,025 milliard et 1,065 milliard de livres sterling, en hausse par rapport aux prévisions précédentes, ajustées pour tenir compte de la cession d'Argos, qui s'élevaient à 965 millions à 1,065 milliard de livres sterling.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)