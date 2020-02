Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran vise €300 millions d'économies liées à la crise du 737 Max Reuters • 27/02/2020 à 08:18









27 février (Reuters) - Safran SAF.PA : * SAFRAN VISE €300 MILLIONS D'ÉCONOMIES LIÉES À LA CRISE DU BOEING 737 MAX-DIRECTEUR FINANCIER * CORONAVIRUS-LES USINES DE SAFRAN EN CHINE ONT RETROUVÉ ENTRE 74% ET 95% DE LEURS EFFECTIFS NORMAUX-DIRECTEUR GÉNÉRAL Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.10% BOEING CO NYSE +0.49%