 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 977,51
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran : vers un retracement du support des 278E
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 12:29

Safran qui vient de matérialiser un triple-sommet sous 310/310,3E valide cette figure avec la cassure des 270E : le titre s'achemine vers un retracement du support des 278E puis le re-test de l'ex-zénith des 262,9E du 3 mars, et peut-être le comblement du 'gap' des 234,3E du 30 avril.

Valeurs associées

SAFRAN
284,0000 EUR Euronext Paris -1,87%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank