Safran : vers un retracement du support des 278E
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 12:29
Valeurs associées
|284,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,87%
A lire aussi
-
par Max Hunder, Emma Farge et Olivia Le Poidevin Volodimir Zelensky a déclaré lundi que Kyiv allait continuer à travailler avec ses partenaires à l'élaboration de compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie, afin que celles-ci ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget. "Il y a toujours une majorité ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu déclare, lors d'une allocation télévisée à Matignon, vouloir demander aux forces politiques de débattre et de voter dans les prochaines semaines spécifiquement sur des "priorités absolues" comme la "sécurité, la défense, l'agriculture ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré que l'armée israélienne avait tué le chef militaire du Hezbollah lors d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth dimanche.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer