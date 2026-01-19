Safran vend à Embraer ses 50% dans leur coentreprise dédiées aux intérieurs d'avions
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:55
Dans un communiqué, l'équipementier aéronautique français précise que cette opération englobe les activités de service après-vente associées, ainsi que la responsabilité des activités d'ingénierie et de production situées au Brésil.
Aux termes de l'accord, le site de Chihuahua, qui emploie environ 1100 personnes, sera dorénavant détenu à 100% par Embraer.
Pour ce qui concerne le Brésil, les métiers de Safran Cabin Brazil dédiées aux plateformes d'Embraer seront intégrées à Embraer, tandis que les activités de services d'ingénierie de Safran Cabin Brazil non liées à Embraer resteront, elles, au sein du périmètre de Safran.
Il est précisé que la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et aux conditions habituelles pour ce type de transaction.
Valeurs associées
|322,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
