Safran: va motoriser 30 nouveaux Boeing de Malaysia Airlines information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Malaysia Aviation Group (MAG) et CFM International (société commune à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines) ont annoncé aujourd'hui une commande de 60 moteurs CFM LEAP-1B, ainsi que des moteurs de rechange, dans le cadre de la commande de 30 Boeing 737 MAX de Malaysia Airlines auprès de Boeing.



' MAG entretient un partenariat de longue date avec CFM. Aujourd'hui, nous sommes fiers de renforcer cette relation basée sur la confiance et une vision commune d'un sur le futur de l'aviation en Malaisie', a commenté Izham Ismail, Directeur Général du groupe MAG.



De plus, 'les moteurs CFM LEAP-1B offrent une fiabilité et une efficacité énergétique accrues ainsi qu'un fonctionnement silencieux, garantissant ainsi à nos passagers une expérience de vol optimale', a-t-il ajouté.







Valeurs associées SAFRAN 251,0000 EUR Euronext Paris -0,59%