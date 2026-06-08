Safran va investir 120 MEUR à Montluçon

Le spécialiste des systèmes de navigation inertielle prévoit d'accroître fortement ses capacités industrielles dans la ville et de créer 500 emplois pour répondre à une demande en forte croissance.

Safran Electronics & Defense annonce un investissement de 120 MEUR pour étendre et moderniser son site de Montluçon afin de tripler la production de ses gyroscopes résonnants hémisphériques (HRG), dont la capacité passera de 10 000 à 30 000 unités par an d'ici 2032.

Pour rappel, les HRG sont des capteurs inertiels de très haute précision utilisés pour mesurer les mouvements de rotation d'un véhicule ou d'un système. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant des drones et munitions aux avions, navires, sous-marins, satellites et lanceurs spatiaux.

Le projet comprend l'ajout de 10 500 m² de bâtiments, dont 3 000 m² de salles blanches équipées de nouvelles machines industrielles. L'extension sera réalisée en deux phases : 2 500 m² dès 2027 puis 8 000 m² supplémentaires à l'horizon 2030.

Pour accompagner cette montée en puissance, le groupe prévoit la création de 500 emplois d'ici 2030 sur ce site, qui emploie déjà plus de 1 640 personnes.

Le groupe souligne une accélération de la demande pour ces technologies de navigation résilientes, capables de fonctionner sans signal GPS.

Le titre Safran recule de quelque 2,3% peu après 11h à Paris.