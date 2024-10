Safran : un milliard d’euros d'investissement pour développer son réseau mondial MRO

(AOF) - Safran (-0,76% à 209,80 euros) annonce que sa filiale Safran Aircraft Engines a lancé un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros. Sa filiale spécialisée dans l'étude et la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale souhaite ainsi augmenter la capacité globale de son réseau MRO (maintenance et réparation) pour accompagner la montée en cadence des activités de services du LEAP au cours des prochaines années.

Le moteur LEAP de CFM International, entré en service en 2016, équipe aujourd'hui la majorité des familles d'avions monocouloirs de nouvelle génération, soit près de 4 000 avions en service. Il est produit par CFM International, société détenue à parité par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace.

Ces investissements permettront d'atteindre une capacité de 1 200 visites en atelier par an à horizon 2028. Ils couvrent la construction de 120 000 mètres carrés de surfaces industrielles supplémentaires dédiées à la maintenance et réparation du LEAP. Safran prévoit notamment : la création d'un nouveau site à Hyderabad (Inde) opérationnel en 2025 ; la création d'un deuxième atelier à Querétaro (Mexique) et la construction d'un nouveau banc d'essai, opérationnels en 2026 ; et la création d'un nouveau site à Casablanca (Maroc) opérationnel en 2026.

4000 recrutements dans le monde

Le plan d'investissement intègre également le développement de son réseau mondial de réparation de pièces de moteurs : création d'un site de réparation d'aubes de turbine à Rennes, projet d'acquisition de la société américaine Component Repair Technologies.

La croissance du réseau MRO s'accompagnera d'un plan de recrutement de plus de 4000 personnes dans le monde.

Au troisième trimestre 2024, les livraisons de LEAP ont enregistré une hausse séquentielle par rapport au second trimestre 2024 à 365 moteurs. Ils sont en recul de 6% par rapport au troisième trimestre 2023.

Confrontée à la baisse attendue des livraisons de moteurs LEAP, vendredi dernier, Safran a annoncé pour l'année 2024 un léger abaissement de son objectif de chiffre d'affaires : 27,1 milliards d'euros contre environ 27,4 milliards d'euros précédemment.

Le groupe anticipe pour cette année une baisse d'environ 10% des livraisons des moteurs LEAP alors qu'il anticipait auparavant des livraisons situées dans la fourchette entre 0% et -5%.

