Safran transforme ses déchets de titane en matière première
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 18:00

Safran a annoncé mardi avoir mis en place un système de collecte et de recyclage qui lui permet de transformer les copeaux de titane issus de ses ateliers de production en une nouvelle matière première prête à être réintégrée dans de nouveaux produits.

L'équipementier aéronautique explique que l'utilisation de ces chutes s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'économie circulaire visant à prolonger la vie des ressources critiques tout en réduisant l'empreinte environnementale de ses activités.

"Chez Safran, rien n'est perdu", affirme le groupe, qui explique qu'il entend désormais étendre ce modèle à d'autres matériaux dans les années à venir.

Cette démarche permet à l'entreprise de non seulement de limiter le gaspillage, mais aussi de sécuriser l'approvisionnement dans un métal stratégique et coûteux dans un contexte de tension sur les marchés mondiaux.

