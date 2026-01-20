Safran transforme ses déchets de titane en matière première
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 18:00
L'équipementier aéronautique explique que l'utilisation de ces chutes s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'économie circulaire visant à prolonger la vie des ressources critiques tout en réduisant l'empreinte environnementale de ses activités.
"Chez Safran, rien n'est perdu", affirme le groupe, qui explique qu'il entend désormais étendre ce modèle à d'autres matériaux dans les années à venir.
Cette démarche permet à l'entreprise de non seulement de limiter le gaspillage, mais aussi de sécuriser l'approvisionnement dans un métal stratégique et coûteux dans un contexte de tension sur les marchés mondiaux.
Valeurs associées
|316,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
