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Safran tiré par une note de JPMorgan et une notification de la DGA
information fournie par AOF 11/09/2026 à 11:57
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(Zonebourse.com) - Le titre Safran s'adjuge 2,2% à mi-séance, à 329 EUR, tiré par une analyse favorable émise par JP Morgan et par une notification du marché de frappe longue portée terrestre par la Direction Générale de l'Armement (DGA).

Safran Electronics & Defense et son partenaire MBDA sont retenus pour fournir la solution souveraine THUNDART, destinée à renouveler la capacité française de frappe terrestre dans la profondeur tactique, en préparant la relève du Lance-Roquettes Unitaire (LRU).

Conçu, développé et produit en France, le système doit assurer aux forces armées françaises une autonomie totale d'emploi d'ici 2030. Une première phase de développement a abouti à un tir de démonstration réussi en avril 2026.

Safran Electronics & Defense et MBDA créeront en janvier 2027 une coentreprise détenue à parts égales, chargée du développement, de la production et du soutien en service de THUNDART, ainsi que de ses futures adaptations et de son développement sur les marchés alliés à l'export.

Par ailleurs, le titre Safran profite d'un relèvement de JP Morgan qui considère le titre comme une opportunité d'achat. L'objectif de cours est ainsi remonté de 430 à 460 EUR.

De son côté, Bernstein avait confirmé hier son conseil "surperformance" sur Safran, avec un objectif de cours inchangé à 410 EUR.

Selon le broker, Safran continue de bénéficier à la fois de la prolongation du cycle du CFM56 et de la montée en maturité du LEAP. Les indications récentes sur le CFM56 restent favorables en matière de volumes, de contenu des visites en atelier et de prix, confortant l'hypothèse d'un cycle soutenu au moins jusqu'à la fin de la décennie.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 11:57:00.

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