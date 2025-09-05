Safran surperforme en Bourse grâce à des spéculations de cessions d'actifs
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:40
D'après le quotidien financier, les métiers concernés - qui comprendraient notamment les coffres à bagages, le matériel de cuisine et de service à bord ('galleys') et divers équipements intérieurs - pourraient être valorisés jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans le cadre de l'opération.
La transaction viserait principalement les activités à faible marge du groupe, dans le cadre d'une démarche visant à optimiser son portefeuille, précise le FT, qui indique que ces actifs pourraient susciter l'intérêt de fonds d'investissement et d'autres acteurs du secteur aéronautique.
Safran envisagerait par ailleurs de céder sa branche de divertissement à bord ('in-flight entertainment'- ou IFE), affirme le journal, mais cette démarche n'en serait encore qu'à un stade préliminaire et pourrait bien ne pas se concrétiser, conclut-il.
Vers 10h30, l'action de l'équipementier aéronautique montait de 1,3% alors que l'indice CAC 40 progressait d'environ 0,1% au même moment.
Valeurs associées
|283,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,89%
A lire aussi
-
(AOF) - bioMérieux (+ 2,07%, à 118,10 euros) se reprend au lendemain d’un repli de 1,87 %. La veille, le spécialiste du diagnostic in vitro avait publié des résultats semestriels contrastés et avait ajusté certains de ses objectifs financiers annuels. Si les revenus ... Lire la suite
-
Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site. L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose ... Lire la suite
-
Une équipe de chercheurs français a reconstitué l'arbre généalogique de chondrites de type L, des météorites parmi les plus communes sur Terre, qui seraient rattachées à au moins trois familles d'astéroïdes. On estime qu'environ 30.000 météorites percutent notre ... Lire la suite
-
Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer