Safran surperforme en Bourse grâce à des spéculations de cessions d'actifs
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:40

(Zonebourse.com) - Safran envisagerait de céder certaines activités de sa division d'intérieurs d'avions, à l'exception de la fabrication de sièges, apprend-on dans un article du Financial Times publié vendredi, qui cite des sources proches du dossier.

D'après le quotidien financier, les métiers concernés - qui comprendraient notamment les coffres à bagages, le matériel de cuisine et de service à bord ('galleys') et divers équipements intérieurs - pourraient être valorisés jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans le cadre de l'opération.

La transaction viserait principalement les activités à faible marge du groupe, dans le cadre d'une démarche visant à optimiser son portefeuille, précise le FT, qui indique que ces actifs pourraient susciter l'intérêt de fonds d'investissement et d'autres acteurs du secteur aéronautique.

Safran envisagerait par ailleurs de céder sa branche de divertissement à bord ('in-flight entertainment'- ou IFE), affirme le journal, mais cette démarche n'en serait encore qu'à un stade préliminaire et pourrait bien ne pas se concrétiser, conclut-il.

Vers 10h30, l'action de l'équipementier aéronautique montait de 1,3% alors que l'indice CAC 40 progressait d'environ 0,1% au même moment.

Valeurs associées

SAFRAN
283,4000 EUR Euronext Paris +0,89%
