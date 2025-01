Safran: succès d'un test de turbine à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 13:52









(CercleFinance.com) - Safran vient d'annoncer avoir achevé en septembre 2024, aux côté de Turbotech et Air Liquide, la démonstration au sol d'une turbine à gaz aéronautique à hydrogène utilisant 'un cycle régénératif ultra-performant' et alimentée depuis un réservoir d'hydrogène liquide.



Le raccordement à un système de stockage liquide cryogénique (-250°C) développé par Air Liquide a permis de démontrer l'intégration de bout en bout d'un système propulsif représentatif de toutes les fonctions sur un avion complet.



' C'est une avancée majeure dans la transition vers un mode de propulsion aéronautique totalement décarboné, et réellement utilisable, dès lors que le monde produira de l'hydrogène vert en masse', a souligné Damien Fauvet, PDG de Turbotech



Pour rappel, Turbotech, Elixir Aircraft, Safran, Air Liquide et Daher se sont associés en juin 2022 dans un projet de recherche commun appelé BeautHyFuel.



L'objectif de ce projet est de définir puis tester au sol une chaine de propulsion hydrogène dans une gamme de puissance adaptée à l'aviation légère.







Valeurs associées SAFRAN 224,70 EUR Euronext Paris +2,65%