Safran: soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Safran prend la tête du CAC40 avec un gain de près de 3%, profitant d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 230 à 260 euros sur le titre du motoriste et équipementier aéronautique.



Dans le résumé de sa note, le broker explique relever sa position sur la base d'une croissance vigoureuse du BPA (+21% par an en moyenne sur la période 2023-28), qui justifie selon lui un multiple plus élevé que celui qu'il avait précédemment pris en compte.





Valeurs associées SAFRAN 224,00 EUR Euronext Paris +2,33%