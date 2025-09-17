Safran signe un partenariat de sept ans avec Singapore Airlines

(AOF) - Safran Electrical & Power et Singapore Airlines ont conclu un contrat de maintenance d’une durée initiale de sept ans, assorti d’une option de prolongation de cinq ans, portant sur les composants de la flotte Airbus A380 de la compagnie aérienne. Aucun montant sur ce contrat n'a été dévoilé.

" Safran Electrical & Power poursuit son accompagnement auprès de l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde, en apportant des solutions sur-mesure destinées à renforcer la performance opérationnelle et à optimiser les coûts du cycle de vie ", a déclaré Amans Defossez, directeur support et service client chez Safran Electrical & Power.

=/ Points-clés /=

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62% en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38% en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille : acquisition de l’américain CRT qui étendra le réseau mondial de maintenance et réparations ou celle du français Preligens, rebaptisé Safran.AI (intelligence artificielle spécialisée dans les images et signaux acoustiques),

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus, - soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France, - répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 12,1 Mds€, situation nette de 1,7 Md€, autofinancement libre doublé à 3,2 Mds€ et trésorerie de 6,5 Mds€.

=/ Défis /= ;

- Après la reprise d’Aircraft Interiors, de retour à la rentabilité, intégration des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins au début du second semestre ;

- Objectifs 2025 relevés : croissance de + 10% du chiffre d’affaires, résultat opérationnel de 4,8 à 4,9 Mds€ et €, autofinancement libre de 3 à 3,2 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.