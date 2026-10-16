 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran signe un contrat de maintenance avec Turkish Technic
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Turkish Technic, la filiale d'

THYAO.IS de Turkish Airlines, a signé un contrat de maintenance portant sur une centaine d'appareils avec Safran

SAF.PA , qui coproduit des moteurs à réaction pour Boeing et Airbus avec GE Aerospace, a annoncé vendredi le constructeur français de moteurs à réaction.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
312,010 USD NYSE +1,62%
SAFRAN
319,1000 EUR Euronext Paris +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 945,24 +0,13%
EUTELSAT
1,7065 +13,16%
Pétrole Brent
105,63 -0,06%
SCHNEIDER ELECTRIC
255,7 -0,89%
HAFFNER ENERGY
0,735 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank