Safran signe un contrat de maintenance avec Turkish Technic

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Turkish Technic, la filiale d'

THYAO.IS de Turkish Airlines, a signé un contrat de maintenance portant sur une centaine d'appareils avec Safran

SAF.PA , qui coproduit des moteurs à réaction pour Boeing et Airbus avec GE Aerospace, a annoncé vendredi le constructeur français de moteurs à réaction.