Safran signe un accord de maintenance avec Singapore Airlines
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:05
Amans Defossez, directeur support et service client, souligne que ce partenariat 'illustre la solidité de la relation et la confiance instaurée avec Singapore Airlines'. De son côté, Alvin Liew, vice-président Strategic Sourcing, insiste sur l'importance de ce contrat pour 'garantir des opérations sûres et fiables'.
Cet accord renforce la position de Safran Electrical & Power comme acteur majeur du support de composants aéronautiques, grâce à son expertise technique et son réseau mondial.
Valeurs associées
|282,7000 EUR
|Euronext Paris
|-0,39%
