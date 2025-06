Safran: signature d'un accord avec Vietnam Airlines information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Vietnam Airlines et Safran Electronics & Defense ont annoncé la signature d'un accord pour le déploiement de la nouvelle génération de la solution Cassiopée Alpha.



Cassiopée Alpha répond aux besoins de tous les départements des compagnies aériennes : sécurité des vols, opérations aériennes, maintenance et science des données. Il permettra à Vietnam Airlines de se conformer aux réglementations de sécurité actuelles.



Disponible en SaaS et sur site, Cassiopée Alpha est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque compagnie aérienne.



Le Duc Canh, vice-président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : ' En intégrant des capacités avancées d'analyse de données et de maintenance prédictive, la solution nous aidera non seulement à répondre aux normes de sécurité internationales les plus élevées, mais aussi à optimiser les performances de la flotte et à réduire l'impact environnemental'.



Valentin Safir, Directeur Avionique de Safran Electronics & Defense, souligne : ' Cette initiative soutient également l'engagement du Vietnam à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et améliore l'expérience des passagers grâce à des voyages de haute qualité et respectueux de l'environnement'.





