Safran s'intéresserait à l'acquisition d'Exail Technologies

Le groupe de défense examinerait la possibilité de racheter Exail Technologies, spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin, ont indiqué des personnes proches du dossier à Bloomberg. Le titre Safran recule de 1,6% tandis que le titre de sa cible potentielle s'adjuge déjà près de 20%.

L'intérêt de Safran pour le petit poucet de la défense Exail n'en serait encore qu'au stade préliminaire et aucune décision n'a encore été prise ni confirmée. Contacté par Zonebourse, le service de presse de Safran s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire.

De son côté, Exail Technologies a confirmé avoir engagé des négociations avec Safran, au prix de 128,5 euros par action, opération qui prendrait la forme du rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire.

L'intérêt rapporté de Safran pour Exail intervient quelques semaines après l'annonce par Safran d'un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon afin de tripler ses capacités de production de gyroscopes à résonance hémisphérique, un composant clé des systèmes de navigation inertielle. Cette décision illustrait déjà la forte croissance de la demande dans les applications de défense.

Rappelons qu'Exail est justement déjà positionné sur ce marché, avec un plan de doublement de ses capacités de production de centrales inertielles d'ici 2028.

Pour rappel, Exail affiche une capitalisation boursière de quelque 1,6 milliard d'euros. La société est souvent mise en avant pour ses technologies de drones sous-marins qui pourraient notamment accompagner d'éventuelles opérations de déminage du détroit d'Ormuz.

Avant la séance du jour, le titre Exail affichait déjà une progression de l'ordre de 35% depuis le début de l'année et de 526% en trois ans, bien aidé par l'annonce, l'an dernier, d'un contrat d'environ 400 MEUR portant sur des drones chasseurs de mines destinés à une marine dont le nom n'avait pas été dévoilé.