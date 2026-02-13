Safran s'envole en Bourse après un relèvement de ses objectifs 2028
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:08
(AOF) - Porté par une dynamique soutenue dans la défense, l'équipementier aéronautique ( 7,39% à 330,40 euros) caracole en tête de l?indice CAC 40 dans le sillage de sa performance annuelle. Le résultat net ajusté part du Groupe atteint 3 174 MEUR, en hausse de 3,45% sur un an. Le bénéfice net par action s?établit à 7,60 EUR, contre 7,37 EUR en 2024, soit une progression de 3,12%.
De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 31 329 MEUR, en hausse de 14,7% par rapport à 2024. Cette croissance est tirée par la forte reprise du trafic aérien, une activité après-vente particulièrement dynamique ( 21,0% pour les activités de services moteurs civils) et une production record de moteurs LEAP (1 802 unités, 28%).
L'EBITDA progresse de 16,63% à 6 318 MEUR, contre 5 417 MEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 5 197 MEUR, en hausse de 26%, portant la marge à 16,6% du chiffre d'affaires, en amélioration de 150 points de base par rapport à 2024 (15,1%).
Le cash-flow libre dépasse les attentes pour atteindre 3 921 MEUR, en hausse de 23% par rapport aux 3 189 MEUR générés en 2024. Cette performance s'explique par la solidité des flux opérationnels, une gestion efficace du besoin en fonds de roulement ( 1 070 MEUR) et ce malgré une hausse des investissements à 1 800 MEUR, contre 1 543 MEUR en 2024.
"2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense", a déclaré Olivier Andriès, Directeur Général de Safran . "La marge opérationnelle s'est améliorée de 150 points de base pour s'établir à 16,6% du chiffre d'affaires et la génération de trésorerie a atteint 3,9 MdsEUR, alors même que des investissements significatifs [...] ont été réalisés", résume le dirigeant.
Pour l'exercice 2026, Safran vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 12% et 15%, un résultat opérationnel courant compris entre 6,1 et 6,2 MdsEUR, et un cash-flow libre entre 4,4 et 4,6 MdsEUR, intégrant un impact négatif estimé de 470 MEUR lié à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés.
Le groupe relève sensiblement ses objectifs à horizon 2028 : croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires portée à environ 10% (contre 7 à 9% auparavant), résultat opérationnel courant attendu entre 7,0 et 7,5 MdsEUR (contre 6,0 à 6,5 MdsEUR), et cash-flow libre cumulé d'environ 21 MdsEUR sur la période 2024-2028 (contre 15 à 17 MdsEUR auparavant).
Des analystes sereins sur le titre
Berenberg a confirmé son conseil "achat" sur le titre après ces résultats, avec un objectif de cours inchangé à 350 euros. Le broker estime que les données sont globalement en ligne sur le chiffre d'affaires et l'EBIT, et précise que le FCF ressort 7% au-dessus des attentes, soutenu par des avances clients, ce qui compense une performance opérationnelle jugée conforme aux anticipations élevées du marché.
De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" avec un objectif de cours inchangé à 285 euros. Si l'analyste indique privilégier Rolls-Royce dans le secteur, il rappelle que Safran reste "une action de qualité" bénéficiant d'un TCAC du BPA 2024-2028e d'environ 17% et d'un rendement attractif pour l'actionnaire.
Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Safran, avec un objectif de cours inchangé à 360 euros, saluant aussi des résultats en ligne avec les attentes et une bonne surprise sur le flux de trésorerie. La note met en avant le relèvement des objectifs 2028 avec le résultat opérationnel courant attendu entre 7 et 7,5 MdsEUR et un flux de trésorerie cumulé 2024-2028 d'environ 21 milliards d'euros, présenté comme "un élément clé positif".
Enfin, Saïma Hussain, qui suit la valeur pour AlphaValue, évoque aussi des résultats "globalement conformes aux attentes" et met en avant les prévisions 2026 qui "témoignent de la vigueur continue des marchés de l'après-vente civil et de la défense". Globalement, "une exécution solide, une forte génération de trésorerie et des ambitions à moyen terme revues à la hausse devraient soutenir les révisions à la hausse ; nous prévoyons une réaction positive du marché", conclut-elle.
Valeurs associées
|332,8000 EUR
|Euronext Paris
|+8,30%
A lire aussi
-
JO 2026/Biathlon: Sacré sur le sprint, Fillon Maillet égale le record de médailles d'un Français aux Jeux d'hiver, Jacquelin frustré
Le biathlète Quentin Fillon Maillet a été sacré vendredi champion olympique du sprint et devient le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à égalité avec Martin Fourcade grâce à sa septième breloque. Le Jurassien de 33 ans a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) ayant particulièrement affecté le secteur bancaire, après une semaine également marquée par une avalanche de résultats d'entreprises. ... Lire la suite
-
L'Opep+ envisage une reprise des hausses de production de pétrole à partir d’avril, ont indiqué trois sources au sein de l'organisation, qui se prépare à une demande estivale record sur fond de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui soutiennent les prix. ... Lire la suite
-
La perpétuité a été requise vendredi, devant la cour d'assises du Rhône à Lyon, contre un homme, accusé du meurtre de son ex-conjointe après avoir déjà été condamné auparavant pour violences sur une autre ex-compagne. Évoquant "un meurtre typique des féminicides", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer