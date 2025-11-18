 Aller au contenu principal
Safran s'allie au TII pour développer le renseignement géospatial basé sur l'IA
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:41

Safran .AI annonce un accord de collaboration avec le Technology Innovation Institute (TII), centre de recherche scientifique avancée basé aux Émirats arabes unis, afin de développer une plateforme de renseignement géospatial fondée sur 'l'Agentic AI'.

Concrètement, l'idée est de convertir des images spatiales haute résolution en renseignements exploitables, assortis de recommandations opérationnelles, via un système de raisonnement autonome intégrant une approche human-in-the-loop, c'est-à-dire qu'un humain sera sollicité dans les moments clés.

L'alliance va s'articuler autour de trois axes : un moteur de raisonnement géospatial basé sur un grand modèle de langage entraîné pour des usages militaires ; une usine de détecteurs IA permettant de créer rapidement des modèles sur mesure ; et un moteur de fusion multimodale combinant l'architecture de Safran.AI et la technologie d'orchestration de TII.

Sébastien Fabre, directeur général de Safran.AI, évoque une coopération fondée sur la confiance avec les Émirats arabes unis tandis que son homologue chez TII, Najwa Aaraj, voit dans ce partenariat une étape clé vers un GEOINT (Geospatial Intelligence, ou renseignement géospatial) souverain.

