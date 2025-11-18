Safran s'allie au TII pour développer le renseignement géospatial basé sur l'IA
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:41
Concrètement, l'idée est de convertir des images spatiales haute résolution en renseignements exploitables, assortis de recommandations opérationnelles, via un système de raisonnement autonome intégrant une approche human-in-the-loop, c'est-à-dire qu'un humain sera sollicité dans les moments clés.
L'alliance va s'articuler autour de trois axes : un moteur de raisonnement géospatial basé sur un grand modèle de langage entraîné pour des usages militaires ; une usine de détecteurs IA permettant de créer rapidement des modèles sur mesure ; et un moteur de fusion multimodale combinant l'architecture de Safran.AI et la technologie d'orchestration de TII.
Sébastien Fabre, directeur général de Safran.AI, évoque une coopération fondée sur la confiance avec les Émirats arabes unis tandis que son homologue chez TII, Najwa Aaraj, voit dans ce partenariat une étape clé vers un GEOINT (Geospatial Intelligence, ou renseignement géospatial) souverain.
Valeurs associées
|300,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,90%
A lire aussi
-
Boualem Sansal de retour en France: l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a demandé mardi "d'amplifier" la lutte contre le narcotrafic lors d'une réunion d'urgence à l'Elysée, organisée après plusieurs faits criminels, qui s'inspirera de celle contre le terrorisme, selon Sébastien Lecornu. Cette mobilisation intervient ... Lire la suite
-
Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini, avec l'objectif affirmé de prendre la tête de la course à cette technologie dont le potentiel fait rêver le secteur. ... Lire la suite
-
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a indiqué mardi avoir reçu l'approbation de son conseil d'administration pour mettre en œuvre la première étape d'une large augmentation de capital, annoncée en juin, qui doit voir l'État français devenir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer