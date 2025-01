Safran: retenu par l'Allemagne pour des jumelles infrarouge information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé lundi avoir été sélectionné par les forces armées allemandes pour la fourniture de jumelles multifonctions infrarouge.



Le constructeur aéronautique français, également présent dans la défense et la sécurité, indique que le bureau des achats des forces armées allemandes (BAAINBw) l'a retenu pour l'équipement en jumelles portatives de dernière génération.



Ces jumelles légères et de longue portée - destinées à l'infanterie allemande - doivent notamment permettre la vision nocturne et l'acquisition de cibles, est-il précisé dans un communiqué.





