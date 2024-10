Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: renforce son partenariat avec l'ISAE-SUPAREO information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Safran annonce renforcer son partenariat avec l'ISAE-SUPAERO en créant, avec le soutien de la Fondation ISAE-SUPAERO, une chaire de mécénat sur l'innovation.



D'une durée de trois ans, cette chaire vise à former des ingénieurs capables d'innover dans un monde en transition, face aux défis de la transition énergétique, du New Space et de la digitalisation.



La chaire, intitulée 'Innover dans un monde en transition', se concentre sur trois axes principaux, à savoir la formation, l'accompagnement et l'amorçage (deux bourses d'amorçage seront offertes aux diplômés de l'ISAE-SUPAERO, leur permettant de développer des projets au sein de l'InnovSpace de l'établissement).



Eric Dalbiès, directeur de la stratégie chez Safran, souligne l'importance de ce partenariat pour promouvoir l'excellence académique et l'innovation industrielle, contribuant ainsi à former les talents de demain et à relever les défis futurs du secteur.





