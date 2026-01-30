Safran renforce son dispositif d'ingénierie au Brésil avec un nouveau centre dédié
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:56
Safran annonce l'inauguration, par Safran Cabin, d'un nouveau centre d'ingénierie à São José dos Campos, au Brésil, marquant le transfert des activités auparavant situées à Jacareí.
D'une superficie de 3 600 m², le site est conçu pour accueillir plus de 600 ingénieurs et experts techniques et regroupe l'ensemble des fonctions clés, du développement produit à la conception avancée, en passant par la simulation et les analyses spécialisées, notamment en matière d'inflammabilité.
Le centre centralise également les activités de qualification, de certification, de documentation technique et d'excellence opérationnelle afin de soutenir l'amélioration continue.
Il contribuera aux principaux programmes de Safran Cabin dans les domaines des intérieurs d'avions intégrés, des aménagements de cabine, des modules de repos équipage ainsi que des systèmes d'eau et de gestion des déchets.
Selon Jorge Ortega, président de Safran Cabin, souligne que ce site jouera un rôle clé dans le développement des cabines de nouvelle génération.
Il s'agit du troisième site de Safran dans l'État de São Paulo, où le groupe est présent depuis près de 50 ans et emploie plus de 750 personnes au Brésil.
Safran progresse de 1,1% à Paris ce matin.
