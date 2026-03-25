Safran renforce son Comité Exécutif avec deux nominations clés
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:14
Safran annonce l'intégration de Philippe Couteaux, Directeur de la Stratégie et des Programmes, et de Jeremy Dorn, nommé Président de Safran Cabin, au sein de son Comité Exécutif à compter du 1er avril 2026.
Philippe Couteaux, présent dans le groupe depuis 1987, voit sa direction désormais représentée au plus haut niveau. Il a occupé plusieurs fonctions clés au sein des activités moteurs, nacelles et services, avant de prendre en charge la stratégie du groupe en 2023.
Jeremy Dorn succède à Jorge Ortega, partant à la retraite, à la tête de Safran Cabin. Entré dans le secteur aéronautique en 2011, il a rejoint Safran en 2019 et dirigeait depuis 2021 Safran Electronics & Defense Avionics USA.
Ces nominations traduisent la volonté du groupe de renforcer l'intégration de la stratégie au sein de sa gouvernance et d'assurer la continuité managériale de ses activités cabine.
Le titre progresse de 2% à Paris, au sein d'un CAC 40 en hausse de 1,5%.
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