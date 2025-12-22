 Aller au contenu principal
Safran remporte un contrat majeur pour un système de vision panoramique dédié aux hélicoptères
information fournie par AOF 22/12/2025 à 11:11

(AOF) - Safran a remporté un contrat majeur avec la NATO Helicopter Management Agency pour le développement d’un système de vision panoramique distribué EuroflEye. Ce contrat a été établi en partenariat avec NHIndustries et Thales . Cet accord répond aux besoins de la Direction générale de l’armement française et la Dirección General de armamento y material espagnole. Le montant de ce contrat n’a pas été dévoilé.

Eurofl'Eye est un système de vision innovant, qui permet aux pilotes des hélicoptères NH90 d'avoir une vue panoramique et détaillée de leur environnement, même dans les conditions de vol les plus dégradées (nuit, poussière, brouillard). Le dispositif utilise six caméras infrarouges qui transmettent des images en temps réel directement projetées dans les visières des cases de pilotage. Ce système sera d'abord développé sur les hélicoptères NH90 TTH français et espagnols.

