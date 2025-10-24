 Aller au contenu principal
Safran relève ses perspectives 2025, ventes du T3 en hausse de 18,5%
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 07:35

L'illustration montre le logo du groupe Safran

L'illustration montre le logo du groupe Safran

Le groupe aéronautique et de défense français Safran a relevé vendredi ses perspectives pour 2025 et fait état de ventes en hausse organique de 18,5% pour le troisième trimestre 2025, tirées entre autres par ses moteurs Leap.

Safran a déclaré viser désormais une croissance de ses ventes comprise entre 11% et 13% pour 2025, davantage que les 10% à 12% visés jusque-là, ainsi qu'un résultat opérationnel courant situé autour de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre autour de 3,5-3,7 milliards d'euros.

Ces perspectives "intègrent désormais l'impact net attendu des droits de douanes", précise le groupe français.

Il s'agit de la troisième fois de l'année que Safran révise ses perspectives pour 2025 à la hausse.

L'augmentation des prévisions repose notamment sur des hypothèses de livraisons de moteurs LEAP et de ventes de services encore plus importantes qu'anticipé précédemment, Safran estimant atteindre des hausses respectives en 2025 comme supérieure à 20% par rapport à 2024, contre entre 15% et 20% précédemment, et entre 21% et 26% contre entre 15% et 19% précédemment.

Le groupe dirigé par Olivier Andriès a indiqué prévoir un impact net des droits de douane sur son résultat opérationnel courant compris entre 100 et 150 millions d'euros.

Safran s'est réjoui dans un communiqué vendredi de la "solide performance de l'après-vente pour moteurs civils" et des "livraisons records" de ses moteurs Leap, qui équipent certains modèles d'Airbus, de Boeing ainsi que certains appareils de l'avionneur chinois Comac.

Son chiffre d'affaires total a atteint 7,85 milliards d'euros au troisième trimestre de 2025, tiré notamment par sa principale division dédiée aux activités de propulsion, avec 4,04 milliards de ventes sur cette période, en hausse organique de 25,6%, tandis que sa seconde principale branche, "Equipements et défense", a généré des ventes de 3,0 milliards d'euros en hausse organique de 11,7%.

Ces ventes s'avèrent donc supérieures à un consensus publié par Safran sur son site, dans lequel les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 7,59 milliards d'euros pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAFRAN
307,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

