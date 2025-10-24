Wendel dévoile un repli de l'actif net réévalué et l'acquisition de Committed Advisors

(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée dans le marché secondaire, offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity.

Committed Advisors gère 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers. En 2026, les activités de Committed Advisors devraient générer environ 70 millions d'euros de commissions de gestion et environ 45 millions d'euros de revenus liés aux commissions (FRE) avant impôts. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

Dans le détail, la société française ferait l'acquisition de 56 % de Committed Advisors (CA) auprès de ses fondateurs. Le management de CA demeurerait actionnaire de la société de gestion à hauteur de 44% après la clôture de l'opération, avec une sortie progressive au cours des 10 prochaines années.

Un paiement de 258 millions d'euros serait effectué à la clôture, suivi d'un complément de prix pouvant atteindre 128 millions d'euros, payable en 2028, 2029 et 2030, sous réserve d'atteinte des objectifs de FRE et de collecte de fonds.

Wendel s'engagerait à investir jusqu'à 500 millions d'euros pour soutenir les fonds successeurs de CA, ainsi que le développement de nouvelles stratégies sur le marché secondaire. L'équipe de direction de CA réinvestirait 100% de ses produits nets de cession issus de la transaction initiale dans les fonds successeurs de CA.

" Conformément au modèle de Wendel Investment Managers, les équipes de CA continueraient à opérer de manière autonome, avec le même management, sur les mêmes marchés et selon les mêmes stratégies d'investissement, avec la même marque. Le comité d'investissement de Committed Advisors resterait indépendant ", souligne la société de gestion.

A la suite de cette transaction, la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers de Wendel, devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser les 200 millions d'euros de FRE en 2026 dans le Private Equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

L'actif net réévalué fully diluted de Wendel s'élève à 163 euros par action au 30 septembre 2025, en baisse de 2,8 % sur le trimestre. Ce recul reflète la baisse du titre Bureau Veritas sur la période, a précisé la société d'investissement.

Afin de refléter la génération récurrente de flux de trésorerie issue de son modèle d'affaires dual, Wendel a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 euro en novembre 2025 au titre de l'exercice 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l'exercice précédent. Le solde du dividende pour l'exercice 2025 sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Actif brut réparti entre la gestion pour compte propre, dont 38 % en actifs côtés (Bureau Veritas, IHS et Tarkett…) et 38 % en non cotés, et la gestion d’actifs,, d’un montant de 45 Mds€, dont 39 Mds€ d’actifs privés pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- rotation active du portefeuille pour financer les achats d’IK Partners et Monroe Capital,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV ramené à 13 %, après cession des titres Bureau Veritas en septembre, dette au coût moyen de 2,4 % avec maturité de 3,1 ans.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (167,7 € à fin juin en repli du fait de l’impact négatif des changes) à comparer au cours de Bourse ;

- Relèvement des performances des actifs non cotés, (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux cycles économiques et aux variations de change, tels Scalian ou Stahl ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 21,4 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Attente de nouvelles cessions de participations ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024), assortie d’un acompte semestriel sur 2025 d’un montant de 1,50 € versé en novembre et engagement de maintien du dividende (après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).