Safran: protocole d'accord signé avec Ethiopian Airlines information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Ethiopian Airlines annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran pour équiper huit Boeing 777-9 de sièges Z400 en classe Économie, lors du salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg.



La livraison des appareils est prévue pour mi-2027, chacun accueillant 383 passagers en classe Économie.



Les sièges Z400, allégés de 12,5 % et dotés d'écrans de 13 pouces, offrent un meilleur confort et une performance accrue.



Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des collaborations entre les deux entreprises, déjà actives sur les A350.





